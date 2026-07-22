Ita Airways e Aeroitalia avviano la vendita dei voli in interlinea, primo risultato dell’accordo commerciale siglato tra i due vettori lo scorso giugno.

L’intesa, estesa all’intero network, coprirà la stagione invernale e la restante stagione estiva. Attraverso i canali di vendita di Ita Airways sarà possibile prenotare itinerari integrati con le destinazioni servite da Aeroitalia in Sardegna (Cagliari, Alghero e Olbia), Sicilia (Catania, Palermo e Comiso) e Genova.

Dai canali indiretti di Aeroitalia saranno invece acquistabili collegamenti in connessione con la rete domestica di Ita Airways, tra cui Bari, Brindisi, Torino, Venezia e Reggio Calabria, mentre è in corso il completamento delle integrazioni tecniche per estendere la vendita anche all’intero network internazionale di Ita.

«La partnership con Aeroitalia si inserisce nella strategia di sviluppo di connessioni capaci di alimentare il network internazionale e intercontinentale», afferma l’amministratore delegato di Ita Airways, Joerg Eberhart.

Per l’Ad di Aeroitalia, Gaetano Intrieri, l’accordo rappresenta «un passo rilevante nella crescita della compagnia» e contribuirà a rafforzare la mobilità nazionale e la competitività del sistema aeroportuale italiano.

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