Un nuovo spazio verde nel territorio comunale di Olmedo per i bambini e le famiglie, per coloro che intendono trascorrere il tempo libero lontano dal caldo torrido del centro urbano. Ieri alla presenza del parroco Don Paolo Secchi e di numerosi concittadini, il sindaco di Olmedo, Toni Faedda, insieme ad altri amministratori, ha inaugurato il nuovo parco urbano nel quartiere di Su Furraghe.

L'area verde di circa 3.000 metri quadrati, riqualifica e valorizza uno spazio degradato e abbandonato da diversi decenni. Il nuovo parco è dotato di panchine e aree verdi, spazi nella disponibilità di persone di ogni fascia di età, zone recuperate e liberate dall'incuria. Ora i giovani e le famiglie potranno usufruire di una nuova area per socializzare e trascorrere il tempo libero.

Un'opera realizzata grazie alla determinazione della Giunta e il costante sostegno dei consiglieri. Un nuovo traguardo raggiunto grazie alla competenza e l'impegno della ditta esecutrice dei lavori, del progettista e in particolare dei dipendenti comunali dell'ufficio tecnico e del settore manutenzioni.

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