Ancora vandali in azione a Nuoro. Dopo i giardini e gli impianti di irrigazione, nella notte appena trascorsa si è verificato un grave episodio vandalico ai danni di una struttura comunale, la Stazione di posta del quartiere di Preda Istrada appena ultimata ed in procinto di essere inaugurata, destinata ai servizi sociali e all'accoglienza di persone e famiglie in condizioni di particolare fragilità.

Ignoti hanno divelto circa trenta piante recentemente messe a dimora negli spazi esterni e imbrattato i muri della struttura con della vernice.

«Siamo di fronte a un gesto vile e inaccettabile – dichiara il sindaco di Nuoro Emiliano Fenu – che non rappresenta soltanto un grave danneggiamento del patrimonio pubblico, ma un attacco ai valori di solidarietà, inclusione e rispetto sui quali si fonda la nostra comunità. Ancora più inquietante è il contenuto razzista delle scritte, che condanniamo con la massima fermezza».

«Quella struttura – prosegue il sindaco – è un luogo pensato per offrire sostegno a persone che stanno attraversando momenti di grande difficoltà. Colpirla significa colpire chi è più vulnerabile e l'impegno quotidiano di operatori e volontari che lavorano con professionalità e umanità al servizio della collettività».

Il primo cittadino confida nel lavoro delle forze dell'ordine affinché i responsabili vengano identificati al più presto e rispondano delle proprie azioni e, nel contempo, assicura che l'amministrazione comunale provvederà rapidamente al ripristino dei luoghi.

«Un atto di inciviltà come questo non ci farà arretrare di un passo: continueremo a investire nei servizi sociali e a difendere una città aperta, solidale e rispettosa della dignità di ogni persona» conclude il sindaco Fenu nel ribadire che l'Amministrazione comunale proseguirà nel proprio impegno a supporto dei servizi destinati alle persone più fragili, auspicando che episodi di questo genere trovino una ferma condanna da parte dell'intera comunità

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