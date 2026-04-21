«Siamo in contatto con le associazioni, siamo consapevoli della situazione particolarmente difficile. Sicuramente la Giunta e il Consiglio se ne occuperanno in questa variazione di bilancio che nei prossimi giorni verrà discussa in giunta».

Tirata in ballo da Fratelli d’Italia, che ha proposto l’applicazione di una riduzione del prezzo del carburante per i sardi con provvedimento della Regione, e dalle associazioni di categoria, la governatrice Alessandra Todde annuncia un intervento. Ma rilancia: «C'è da dire però una cosa: noi faremo la nostra parte, ma ho sentito i colleghi parlamentari in Commissione Insularità che hanno, per esempio, proposto di destinare una parte delle accise proprio alle isole, per quanto riguarda la logistica e il caro carburante, ma queste proposte sono state respinte».

Per Todde «è necessario che anche il Governo e il Parlamento facciano la loro parte».

(Unioneonline/E.Fr.)

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