I fenicotteri rosa erano lì ogni giorno, dalla metà del mese di aprile. Cento – o forse più – sempre nello stesso posto, in una zona riparata dello stagno delle Saline e di Colostrai, ad appena dieci chilometri dal centro abitato di Muravera. Una presenza fissa (gli altri si spostavano da una parte all’altra, come sempre in questi ultimi decenni) che ha catturato subito l’attenzione di uno dei più esperti naturalisti della zona, Mauro Murru.

«L’ipotesi iniziale – ha spiegato Murru – è che stessero nidificando, così come avvenne nel 1993. Ed era proprio così, lo abbiamo potuto constatare in questi giorni, non appena i fenicotteri sono andati via. Sul posto c’erano ben 15 bozze di nido». Un tentativo, il secondo in trent’anni, purtroppo non andato a buon fine. «Questo però dimostra ancora una volta l’immenso valore naturalistico degli stagni di Muravera».

I tentativi, a questo punto, sembrano destinarsi a ripetersi in futuro «ma affinché tutto si concluda nel migliore dei modi – ha aggiunto Murru - servirebbero degli isolotti in mezzo allo stagno proprio per garantire loro la protezione necessaria. C’era un progetto per realizzarli tra le altre cose previste, e si tratta di un progetto ancora valido». Da qui l’appello all’amministrazione comunale di Muravera, quella che uscirà fuori dalle urne del 7 e 8 giugno: «Ci sono tante risorse europee e regionali per valorizzare le zone umide e in generale tutti i siti di importanza comunitaria, non è pensabile avere una risorsa così grande e lasciarla abbandonata a sé stessa. Poi non ci sono solo i fenicotteri, sono tantissime le specie anche rare che popolano gli stagni». Fra queste il pollo sultano, il Cavaliere d’Italia, il falco pescatore e la Volpoca. Solo per quanto riguarda i fenicotteri rosa invece, in base ai censimenti condotti negli anni dallo stesso naturalista, se ne sono contati più di mille in un solo giorno.

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