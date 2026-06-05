Alghero si prepara a ospitare l’Ironman 70.3, uno degli appuntamenti più prestigiosi e partecipati del panorama mondiale del triathlon e degli sport endurance. Domenica la Riviera del Corallo accoglierà circa 3.000 atleti provenienti da 91 Paesi, confermando il ruolo della città tra le destinazioni internazionali più apprezzate per questo tipo di competizioni. Dagli uffici comunali fanno sapere che la tappa algherese ha registrato il tutto esaurito a poche settimane dall'apertura delle iscrizioni, segnale dell'interesse crescente che l'evento continua a suscitare tra gli sportivi di tutto il mondo.

Numeri importanti anche per quanto riguarda le presenze complessive: sono attese oltre 12.000 persone tra atleti, familiari, accompagnatori e staff, con una significativa ricaduta economica per strutture ricettive, ristorazione, commercio e servizi del territorio. Dietro l'organizzazione della manifestazione c'è stato un lungo lavoro di pianificazione che ha coinvolto nei mesi scorsi l'Amministrazione comunale, la Fondazione Alghero, gli uffici comunali, le associazioni di categoria, i comitati di quartiere, i volontari e tutti i soggetti interessati dall'evento. Una macchina organizzativa imponente, senza precedenti per dimensioni e complessità nel territorio algherese. Per rispondere alle polemiche sui disagi legati alla circolazione, dal Comune sottolineano che proprio questo aspetto è stato affrontato con grande attenzione. Le modifiche al traffico e ai collegamenti urbani ed extraurbani sono state studiate per garantire lo svolgimento in sicurezza della competizione, limitando al contempo i disagi per cittadini, operatori economici e visitatori.

Per raggiungere il litorale di Maria Pia saranno disponibili percorsi alternativi attraverso la strada di collegamento con viale Primo Maggio e via Tramontana, con la possibilità di utilizzare i parcheggi sterrati predisposti dall'amministrazione. Soluzioni specifiche sono state inoltre individuate per i lavoratori delle attività interessate e per gli ospiti delle strutture ricettive della baia di Porto Conte che dovranno effettuare il check-out nella mattinata di domenica. Per Fertilia sarà disponibile il parcheggio dell'anfiteatro del Palazzo dei Congressi, mentre anche il trasporto pubblico urbano ed extraurbano subirà modifiche temporanee pianificate con l'obiettivo di garantire la massima continuità possibile dei servizi.

Tutte le informazioni relative ai percorsi di gara, alle modifiche alla circolazione e ai servizi disponibili sono consultabili sul sito istituzionale del Comune di Alghero. L'obiettivo resta quello di coniugare le esigenze di una manifestazione sportiva di livello internazionale con quelle della città, trasformando l'Ironman 70.3 in una vetrina mondiale per Alghero e per l'intero nord ovest della Sardegna.

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