Nave militare francese nella banchina Dogana Segni, nel porto commerciale di Porto Torres. L'unità della classe Mistral, appartenente alla Marina militare francese, è approdata questo pomeriggio nello scalo marittimo turritano per attività di addestramento: una portaelicotteri d'assalto – in precedenza «navi di proiezione e comando» (dal francese: Bâtiments de projection et de commandement (BPC).

Sosterà fino a lunedì 8 giugno. La denominazione Nato è Landing Helicopter Dock. Dotata di due cannoni e quattro mitragliatrici, può ospitare 16 elicotteri militari pesanti.

© Riproduzione riservata