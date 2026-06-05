Porto Torres, arriva nave militare francese per tre giorni di addestramentoL’imbarcazione può ospitare fino a 16 elicotteri
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Nave militare francese nella banchina Dogana Segni, nel porto commerciale di Porto Torres. L'unità della classe Mistral, appartenente alla Marina militare francese, è approdata questo pomeriggio nello scalo marittimo turritano per attività di addestramento: una portaelicotteri d'assalto – in precedenza «navi di proiezione e comando» (dal francese: Bâtiments de projection et de commandement (BPC).
Sosterà fino a lunedì 8 giugno. La denominazione Nato è Landing Helicopter Dock. Dotata di due cannoni e quattro mitragliatrici, può ospitare 16 elicotteri militari pesanti.