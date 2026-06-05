Elicotteri tra le case in Costa Smeralda, aperta un’inchiestaNel mirino la costruzione di un’area dedicata all’atterraggio in mezzo alla macchia mediterranea
La Procura della Repubblica di Tempio ha aperto una inchiesta su una elisuperficie privata realizzata a due passi dalla Costa Smeralda.
In mezzo alla macchia mediterranea, a ridosso delle case del piccolo borgo di Santa Teresina, sta sorgendo un impianto dedicato esclusivamente agli elicotteri. Il personale dell’Ispettorato forestale di Tempio ha effettuato un primo sopralluogo nella zona. I magistrati si sono mossi dopo una serie di segnalazioni.
Sulle case di Santa Teresina e nelle immediate vicinanze della frazione sono passati, anche a bassa quota, degli elicotteri e i residenti sono preoccupati perché ritengono che si tratti di aeromobili che hanno utilizzato la nuova elisuperficie.
Con un esposto è stato chiesta, anche al Comune di Arzachena, la verifica delle autorizzazioni per movimenti terra e sbancamenti, livellamento del terreno, disboscamento, impiego di mezzi pesanti e autobotti, predisposizione di superfici per decollo e atterraggio elicotteri e realizzazione di un deposito destinato allo stoccaggio carburante.
È stato chiesto alla Procura di Tempio di verificare la conformità dell’eventuale attività di volo e della elisuperficie al regolamento Enac. Il problema, stando a quanto sta emergendo dagli accertamenti, è il sorvolo delle case.