La Procura della Repubblica di Tempio ha aperto una inchiesta su una elisuperficie privata realizzata a due passi dalla Costa Smeralda.

In mezzo alla macchia mediterranea, a ridosso delle case del piccolo borgo di Santa Teresina, sta sorgendo un impianto dedicato esclusivamente agli elicotteri. Il personale dell’Ispettorato forestale di Tempio ha effettuato un primo sopralluogo nella zona. I magistrati si sono mossi dopo una serie di segnalazioni.

Sulle case di Santa Teresina e nelle immediate vicinanze della frazione sono passati, anche a bassa quota, degli elicotteri e i residenti sono preoccupati perché ritengono che si tratti di aeromobili che hanno utilizzato la nuova elisuperficie.

Con un esposto è stato chiesta, anche al Comune di Arzachena, la verifica delle autorizzazioni per movimenti terra e sbancamenti, livellamento del terreno, disboscamento, impiego di mezzi pesanti e autobotti, predisposizione di superfici per decollo e atterraggio elicotteri e realizzazione di un deposito destinato allo stoccaggio carburante.

È stato chiesto alla Procura di Tempio di verificare la conformità dell’eventuale attività di volo e della elisuperficie al regolamento Enac. Il problema, stando a quanto sta emergendo dagli accertamenti, è il sorvolo delle case.

© Riproduzione riservata