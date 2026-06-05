La rivoluzione digitale non ha età. Sono oltre 1.700 gli ultraottantenni che nell'Oristanese hanno già scaricato sul proprio smartphone l’App “P” di Poste Italiane, il punto unico di accesso ai servizi digitali del gruppo. Un dato sorprendente, che conferma come anche le fasce più anziane della popolazione stiano abbracciando con convinzione gli strumenti digitali.

Il primato regionale, in rapporto tra utenti over 80 e residenti, spetta proprio all’Oristanese: Ales guida la classifica con un impressionante 28% di ultraottantenni digitalizzati, seguita da Zerfaliu con il 23%. Nelle prime cinque posizioni della graduatoria sarda compaiono anche Villa Verde e Norbello, entrambe al 21%. Una concentrazione che racconta un territorio attento all’innovazione e capace di coinvolgere anche le generazioni più mature.

Il dato complessivo è altrettanto significativo: oltre 56.000 cittadini della provincia utilizzano l’applicazione, su un totale di quasi 146.000 abitanti. La percentuale di utilizzo sfiora così il 39%, una delle più alte in Sardegna.

L’App “P”, prima in Italia per numero di utenti (più di 16 milioni), offre una gamma ampia di funzioni: dalla prenotazione del turno allo sportello alla ricerca tramite mappe dell’ufficio postale o dell’Atm Postamat più vicino, fino alla localizzazione dei Punto Poste, dei Punto Lis e dei locker per ritiri e resi.

Con un tocco è possibile seguire le spedizioni, effettuare ricariche, bonifici, pagamenti, domiciliare bollette, gestire BancoPosta, Postepay e i prodotti di risparmio, senza doversi recare fisicamente allo sportello.

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