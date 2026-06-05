Il ministero della Cultura ha detto sì. È stato depositato il parere favorevole al progetto del gigantesco parco eolico off shore, l’Ichnusa Wind Power, al largo della costa sud occidentale della Sardegna: 42 turbine alte 285 metri, distribuite su circa 116 chilometri quadrati di mare di fronte a Capo Altano, Fontanamare, Porto Paglia e non lontano da Porto Flavia e Buggerru.

Le pale galleggianti (la società fa capo alla Copenaghen Infrastructure Partners e all’Eni) sono distanti da 36 a 42 chilometri dalla costa ma, se realizzate, saranno visibili da terra. Lo dichiara la società proponente, con tanto di fotosimulazioni. Ne prende atto la commissione tecnica speciale per il Pnrr del Mic che dà il suo via libera ma impone delle prescrizioni legate proprio all’impatto sul paesaggio.

Chiedono, i tecnici, «un elaborato di mitigazione paesaggistico-percettiva, recante le soluzioni colorimetriche, i trattamenti antiriflesso, le finiture superficiali e gli accorgimenti previsti per ridurre il contrasto visivo degli aerogeneratori». Ma l’ok più difficile, intanto, è arrivato. Ora serve solo il decreto definitivo.

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