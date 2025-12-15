«Rispetto al bando precedente, in cui le due tratte di Alghero erano andate completamente deserte, oggi Alghero-Roma è stata coperta sin da subito. Voglio sottolineare che sono arrivate offerte per tutte le altre tratte (non la Alghero-Milano, ndr) e che, per quanto riguarda Cagliari, è tornata anche Ita».

Così la presidente della Regione, Alessandra Todde, commenta l'apertura delle offerte per il bando di continuità territoriale aerea per i collegamenti fra i tre scali della Sardegna e gli hub di Roma Fiumicino e Milano Linate.

«La preoccupazione su Alghero», sottolinea Todde, «è mal riposta nella misura in cui chi sta esercendo la continuità territoriale continuerà a operare fino a quando la tratta non sarà coperta. La tratta verrà quindi ribandita, esattamente come è già successo in passato. Credo sia importante evidenziare che le nuove regole che abbiamo introdotto riducono il costo del biglietto per i residenti e per i lavoratori, che ora sono tutelati per tutto l'anno e non più solo per sei mesi come avveniva in passato, oltre che per chi ha parenti e legami in Sardegna, con tariffe modificate».

Queste nuove condizioni, prosegue la governatrice sarda, «entreranno in vigore a partire dal prossimo aprile: credo che questo sia ciò che interessa davvero ai sardi. Il cambiamento della continuità territoriale è quindi già iniziato e stiamo procedendo nella direzione giusta. È chiaro che Alghero debba essere coperta e ne siamo pienamente consapevoli. Conosciamo le difficoltà delle compagnie aeree, ma siamo fiduciosi che la situazione si risolverà a brevissimo senza alcuna interruzione del servizio, proprio perché la continuità territoriale è attualmente garantita dagli operatori già presenti».

