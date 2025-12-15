Adesso si conoscono i vettori che hanno presentato offerte per la nuova Continuità aerea della Sardegna, operativa dalla primavera 2026: le buste sono state aperte dalle 11 nella sede dell'assessorato regionale ai Trasporti, a Cagliari.

La grande novità è il patto Ita Airways-Volotea che lancia la sfida ad Aeroitalia sui cieli sardi. Un raggruppamento temporaneo d'impresa è in fase di costituzione, ha precisato il rappresentante di Ita Airways collegato in videoconferenza. Proprio contro questo patto l’ad di Aeroitalia, Gaetano Intrieri, ha annunciato che si riserva di controllare la documentazione dei vettori.

L’alleanza è in corsa sulla Cagliari-Roma, con Ita Airways mandataria e Volotea mandante. Per la stessa tratta è in corsa anche Aeroitalia. Per il Cagliari-Milano invece, ha inviato una proposta solo Aeroitalia.

Il patto Ita-Volotea è attivo anche sui cieli di Olbia, ha infatti presentato un’offerta per collegare la Costa Smeralda a Milano. Anche qui sfida Aeroitalia, ma le parti sono invertite rispetto al Cagliari-Roma: gli spagnoli sono mandatari, gli italiani mandanti. Inoltre, Volotea (da sola) e Aeroitalia hanno entrambe presentato un'offerta sia per l'Olbia-Roma.

Per l'Alghero-Milano servirà un altro bando, visto che nessuna vettore ha risposto al bando. Mentre sull'Alghero-Roma corre solo Aeroitalia.

Alle 11.50, l'ad di Aeroitalia, Gaetano Intrieri, collegato in videoconferenza, ha fatto mettere a verbale che la compagnia coprirà, senza compensazioni, anche le tratte Cagliari-Roma, Olbia-Roma e Olbia-Linate. Tutte quelle in cui c’è la concorrenza.

Il seggio di gara che ha aperto le buste è formato da tre dipendenti dell'assessorato, lo presiede Valentina Flore. Gli altri due componenti sono Giorgio Murgia e Valeria Lecca. Adesso è in corso l'esame della documentazione allegata, per verificare la regolarità.

© Riproduzione riservata