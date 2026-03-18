La situazione difficile della testata Tiscali Notizie è al centro di un comunicato stampa del Consiglio regionale dell’Ordine dei giornalisti. Lo pubblichiamo integralmente a seguire.

«Il Consiglio regionale dell’Ordine dei giornalisti ha esaminato, sulla base dei comunicati ufficiali e delle notizie di stampa, la situazione della testata Tiscali Notizie, che – stando a quanto emerso dai recenti incontri che il Comitato di redazione e l’Associazione regionale della stampa hanno avuto con l’attuale proprietà di Tiscali Italia – rischia di essere soppressa nell’ambito della ristrutturazione e della ventilata cessione dell’azienda a un nuovo gruppo».

«L’Ordine dei giornalisti manifesta forte preoccupazione per la possibilità che scompaia una testata di assoluto rilievo per il pluralismo informativo dell’Isola, e che ha rappresentato un pezzo della storia dell’informazione online del XXI secolo non solo nel panorama regionale, ma anche in quello nazionale. L’auspicio è che, qualunque sia il destino di Tiscali nel suo complesso, chi ne deciderà le sorti sappia valutare adeguatamente l’importanza della testata giornalistica Tiscali Notizie e valorizzare le professionalità giornalistiche che ne fanno parte. Il Consiglio dell’Ordine esprime inoltre il proprio sostegno e apprezzamento all’azione sindacale dell’organismo di rappresentanza interno e dell’Associazione della stampa sarda, supportata dalla Fnsi, a tutela dei colleghi impegnati in una difficile vertenza che ha come obiettivo la salvaguardia non solo dei posti di lavoro dei singoli, ma anche della ricchezza e completezza del panorama informativo nell’Isola».

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