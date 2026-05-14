Le cimici da letto c’erano, in due stanze, la C e la R. E appena ricevuta la segnalazione «la direzione ha immediatamente disposto l’evacuazione e la contestuale interdizione all’accesso, attivando senza indugio tutte le procedure previste dai protocolli di emergenza sanitaria».

La Asl di Cagliari risponde così alla denuncia del sindacalista della Fials, Paolo Cugliara, che aveva segnalato la presenza degli insetti nel reparto di Geriatria del Santissima Trinità di Cagliari.

«In una delle due stanze è stata tempestivamente eseguita una completa attività di disinfestazione e sanificazione», fanno sapere dall’azienda, «accompagnata da successive verifiche e monitoraggi ambientali, che hanno consentito il ripristino delle ordinarie condizioni di sicurezza. Nell’altra stanza i parassiti sono stati riscontrati esclusivamente in un materasso antidecubito».

Le operazioni di bonifica, rese più complesse dalla particolare conformazione del dispositivo, hanno richiesto tempi tecnici aggiuntivi per garantire un intervento efficace e definitivo.

La direzione, assicurano dalla Asl, «sta continuando a monitorare costantemente la situazione e la stanza resterà interdetta all’utilizzo fino a quando non sarà certificata la totale assenza di parassiti».

Sono stati inoltre effettuati controlli e verifiche anche sui controsoffitti e sugli ulteriori ambienti adiacenti, «senza rilevare ulteriori criticità».

Se non si dovesse trovare una soluzione definitiva la direzione dell’ospedale «provvederà a dichiarare il fuori uso del locale interessato».

La direzione aziendale, che secondo Cugliara non aveva assicurato risposte rapide, «evidenzia che tutte le attività sono state svolte nel pieno rispetto dei protocolli sanitari, con interventi immediati, continui monitoraggi e costante supervisione delle operazioni, coinvolgendo tempestivamente la ditta specializzata incaricata delle procedure di disinfestazione e bonifica, al fine di garantire il rapido ripristino delle condizioni di sicurezza per pazienti e operatori».

Il sindacalista aveva anche riportato le lamentele di alcuni operatori, che sarebbero stati punti dagli insetti. Circostanza smentita dall’azienda sanitaria.

(Unioneonline/E.Fr.)

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