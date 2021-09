Anche in Sardegna si parte con un po’ di ritardo con le terze dosi.

Ieri è stato il primo giorno della nuova fase della campagna vaccinale, quella che prevede un’ulteriore iniezione ma solo per gli immunodepressi, ma nell’Isola bisognerà aspettare ancora un po’. Anche se è tutto pronto, garantisce l’assessore alla Sanità Mario Nieddu.

“Stiamo mettendo a punto gli ultimi dettagli logistici – ha dichiarato – Ma le dosi ci sono, i vaccini non mancano”.

Chiamati alla vaccinazione – tramite Ats o centri che li hanno in carico - saranno 20-25mila pazienti fragili (circa seimila nell'area di Cagliari) che hanno già ricevuto la seconda somministrazione.

Al Brotzu di Cagliari si parte lunedì prossimo, 27 settembre: in questa settimana l'azienda ospedaliera conta di definire gli elenchi dei pazienti, che sta predisponendo in queste ore. Quanto all'Assl di Cagliari, Sergio Marracini, direttore del Pou (Presidio ospedaliero unico), fa sapere che sono in corso riunioni con l'assessorato alla Sanità, ma nel frattempo "sto implementando la squadra” che dovrà entrare in azione al Marino. Si parla comunque dei primi di ottobre “ma speriamo anche prima”, aggiunge Marracini.

A Sassari l'Aou fa sapere che l'organizzazione è in corso e che si comincerà “può darsi anche a metà settimana” all'ospedale Santissima Annunziata, oltre che nelle cliniche. Maggiore incertezza a Nuoro, dove al San Francesco attendono di ricevere l'abilitazione.

