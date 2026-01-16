I Carabinieri della Stazione di Villamassargia hanno arrestato un disoccupato 25enne con l’accusa di maltrattamenti in famiglia.

L’intervento a seguito della denuncia dei genitori del giovane che, esasperati da una situazione divenuta ormai insostenibile, si sono rivolti ai Carabinieri raccontando di essere vittime, da circa due anni, di vessazioni, offese e pressanti richieste di denaro da parte del figlio per comprare droga.

L’attività investigativa ha subito una rapida accelerazione grazie all’acquisizione e alla visione di un video risalente alla notte precedente alla denuncia. Le immagini hanno documentato in maniera inequivocabile gli istanti in cui il ragazzo inveiva contro un genitore rivolgendogli gravi minacce per ottenere del denaro.

I Carabinieri sono intervenuti e lo hanno bloccato portandolo nel carcere di Uta a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

(Unioneonline)

