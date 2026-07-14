Carbonia assediata dalle fiamme. Sono almeno due gli incendi che questo pomeriggio sono divampati in zone periferiche della città. I più grossi sono in località Medau Piredda e a Barbusi.

Sul primo fronte è stato richiesto l'intervento di due Canadair e due elicotteri, uno dell’Esercito e l’altro della flotta regionale, decollato dalla base di Villasalto. Il rogo ha raggiunto la Sp2, creando disagi alla circolazione.

A Barbusi invece i vigili del fuoco, con altre squadre a terra, sono intervenuti per bloccare il fronte delle fiamme diretto verso alcune abitazioni: alle operazioni di spegnimento hanno preso parte anche i residenti.

Intanto un rogo a Ottana ha imposto la chiusura della 131 Dcn in direzione Olbia: traffico deviato sulla Statale 129 al chilometro 26.

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