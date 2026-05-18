I genitori della seconda classe della scuola Camilla Gritti sono davvero super sportivi e le vittorie sono una questione di famiglia: alcuni giorni fa i papà degli scolari avevano vinto il torneo di calcetto, adesso le loro mogli e compagne hanno vinto le “Olimpiadi delle mamme” col torneo riservato alla pallavolo.

L’iniziativa è stata organizzata dai docenti della scuola di via Manzoni per saldare lo spirito di squadra fra insegnanti, genitori e figli e anche per cementare il rapporto fra gli stessi genitori.

Dopo 18 gare, emerge un aspetto singolare: nel calcio a 5 a primeggiare erano stati i papà degli alunni della seconda media, ma quando poi è toccato scendere in campo alle mamme della stessa classe, le donne hanno eguagliato il risultato degli uomini. Hanno vinto dopo 18 gare il torneo della pallavolo. Hanno superato in finale le mamme della classe quarta elementare.

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