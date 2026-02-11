Allarme disastro ambientale a Genna Luas (tra Iglesias e Carbonia).

Un sopralluogo per verificare se l'impianto di depurazione delle acque meteoriche chiesto alla Portovesme srl nella discarica di Genna Luas fosse stato realizzato ha permesso di scoprire un gigantesco sversamento di acque solforiche che dai canali di scolo finisce su una strada di penetrazione agraria e nei vicini corsi d’acqua.

L’acqua contaminata tracimava (non si sa da quanto visto che piove ininterrottamente da gennaio) da una vasca per la quale un’ordinanza urgente della Provincia impone ora l’immediato svuotamento e messa in sicurezza.

