Ancora una frana la notte scorsa lungo la strada che da Iglesias conduce alla frazione di Nebida. Si tratta di una strada provinciale che, a causa delle piogge copiose, è diventata un vero pericolo per gli automobilisti e per chiunque, si trova a transitare sulla quella arteria.

Proprio ieri, come dà notizia L’Unione Sarda in edicola oggi, a denunciare questa situazione di pericolo costante, soprattutto nei mesi invernali, sono stati gli abitanti di Nebida. Questa segnalata oggi, infatti, è la quarta frana in meno di due settimane. La zona più esposta al rischio è denominata "Su passu mau" e il tipo di roccia per la sua particolare costituzione geologica tende a franare, ancora di più quando le piogge sono abbondanti e l' acqua assorbita è in grande quantità.

La Provincia anche ieri ha disposto un primo intervento di messa in sicurezza e annuncia di essere pronta a intervenire per questo annoso problema non appena il maltempo concederà una tregua. «Siamo a conoscenza del grave problema che si verifica in quel tratto di strada per raggiungere Nebida - ha dichiarato l'assessore alla viabilità Sasha Sais - e stiamo programmando interventi mirati, funzionali ed efficaci per una soluzione duratura».

