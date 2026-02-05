Iglesias, ennesima frana sulla strada per NebidaÈ il quarto episodio in meno di due settimane. Disposto un primo intervento di messa in sicurezza della provinciale
Ancora una frana la notte scorsa lungo la strada che da Iglesias conduce alla frazione di Nebida. Si tratta di una strada provinciale che, a causa delle piogge copiose, è diventata un vero pericolo per gli automobilisti e per chiunque, si trova a transitare sulla quella arteria.
Proprio ieri, come dà notizia L’Unione Sarda in edicola oggi, a denunciare questa situazione di pericolo costante, soprattutto nei mesi invernali, sono stati gli abitanti di Nebida. Questa segnalata oggi, infatti, è la quarta frana in meno di due settimane. La zona più esposta al rischio è denominata "Su passu mau" e il tipo di roccia per la sua particolare costituzione geologica tende a franare, ancora di più quando le piogge sono abbondanti e l' acqua assorbita è in grande quantità.
La Provincia anche ieri ha disposto un primo intervento di messa in sicurezza e annuncia di essere pronta a intervenire per questo annoso problema non appena il maltempo concederà una tregua. «Siamo a conoscenza del grave problema che si verifica in quel tratto di strada per raggiungere Nebida - ha dichiarato l'assessore alla viabilità Sasha Sais - e stiamo programmando interventi mirati, funzionali ed efficaci per una soluzione duratura».