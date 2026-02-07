Giba, maltrattamenti alla ex moglie: divieto di dimora per un 68enneSecondo quanto disposto dall’ordinanza cautelare, l’uomo non potrà più risiedere nello stesso Comune dell’ex coniuge
Nella giornata odierna, sabato 7 febbraio, i carabinieri della stazione di Giba hanno dato esecuzione a un’ordinanza cautelare, emessa dal Tribunale di Cagliari, che dispone il divieto di dimora nel territorio comunale nei confronti di un 68enne disoccupato del luogo, già noto alle forze dell’ordine.
Il provvedimento è stato emanato a seguito di una denuncia, presentata lo scorso ottobre dall’ex moglie, la quale aveva dichiarato di essere stata vittima di una lunga serie di maltrattamenti. tali episodi di violenza sarebbero iniziati nel 2020, in seguito alla separazione della coppia. L’uomo si sarebbe reso protagonista di una serie di ingiurie, minacce e percosse.
A seguito degli accertamenti dei carabinieri, l’Autorità Giudiziaria ha potuto emettere l’ordinanza a tutela della vittima. L’uomo dovrà ora rispettare le prescrizioni imposte, che gli vietano di soggiornare nel comune di Giba e, in particolare, di avvicinarsi all'area di residenza dell'ex moglie.
(Unioneonline/ n.s.)