Sarebbe una mancata precedenza la causa dell’incidente che nella mattinata di oggi si è verificato sulla statale 126 all’ingresso di San Giovanni Suergiu. L’impatto è avvenuto tra una Fiat Panda guidata da un anziano e un Fiat Doblò furgonato.

Ad avere la peggio è stato il guidatore della Panda che per accertamenti è stato accompagnato all’ospedale Sirai di Carbonia dal personale 118 dell’Avas di Sant’Antioco. Sul posto hanno operato gli agenti della polizia locale di San Givoanni Suergiu coadiuvati dai carabinieri della stazione di Tratalias.

Sul posto presente anche il personale Anas che ha provveduto a mettere in sicurezza la sede stradale . A causa dell’incidente è fino alla rimozione delle vetture la statale ha subito notevoli rallentamenti.

© Riproduzione riservata