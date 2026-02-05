Villamassargia, violento frontale tra Panda: due feriti graviDonna di 47 anni estratta dai vigili del fuoco dopo essere rimasta incastrata tra le lamiere, sull’altra auto c’era un ventiquattrenne
Grave incidente intorno alle 17 sulla strada provinciale 86, all’altezza del cimitero di Villamassargia. A scontrarsi frontalmente due auto, entrambe Fiat Panda, guidate da una donna di 47 anni e un giovane di 24.
L’impatto è stato violento e le lamiere si sono deformate: la conducente è rimasta incastrata all’interno dell’abitacolo. Per liberarla è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco.
Mentre i carabinieri della stazione del paese si sono occupati dei rilievi e del governo della viabilità, i soccorritori del 118 hanno preso in carico i due feriti. Secondo le prime informazioni le loro condizioni sono gravi non sarebbero in pericolo di vita.
Una diagnosi più precisa si avrà solo dopo il trasferimento in ospedale.
(Unioneonline/E.Fr.)