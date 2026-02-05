Grave incidente intorno alle 17 sulla strada provinciale 86, all’altezza del cimitero di Villamassargia. A scontrarsi frontalmente due auto, entrambe Fiat Panda, guidate da una donna di 47 anni e un giovane di 24.

L’impatto è stato violento e le lamiere si sono deformate: la conducente è rimasta incastrata all’interno dell’abitacolo. Per liberarla è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco.

Mentre i carabinieri della stazione del paese si sono occupati dei rilievi e del governo della viabilità, i soccorritori del 118 hanno preso in carico i due feriti. Secondo le prime informazioni le loro condizioni sono gravi non sarebbero in pericolo di vita.

Una diagnosi più precisa si avrà solo dopo il trasferimento in ospedale.

