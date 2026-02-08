Incidente nella notte a Fluminimaggiore: due giovani portati in codice rosso all'ospedale. Lo schianto è avvenuto sulla statale 126, all'altezza di Portixeddu, per ragioni ancora in fase di accertamento.

Sul posto sono intervenute le ambulanze del 118 che hanno immediatamente soccorso i ragazzi e li hanno portati al Pronto soccorso dell'Ospedale Sirai di Carbonia in codice rosso.

I medici hanno riscontrato a entrambi una serie di politraumi: le loro condizioni ad un primo esame apparivano serie, ma nonostante la gravità delle ferite non sarebbero in pericolo di vita. Entrambi i giovani sono stati ricoverati.

© Riproduzione riservata