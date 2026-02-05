Gonnesa, sorpreso a scaricare rifiuti vicino al campo sportivo comunale: 61enne nei guaiL’uomo deve rispondere del reato di abbandono di rifiuti non pericolosi
È stato sorpreso dai carabinieri mentre era intento a scaricare illecitamente rifiuti, materiale di scarto derivante da lavorazioni edili, in un’area pubblica nelle vicinanze del campo sportivo comunale di Gonnesa.
L’uomo, un 61enne del posto, è quindi stato deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari. È ritenuto responsabile – come presa una nota dell’Arma - del reato di abbandono di rifiuti non pericolosi.
L’intervento si inserisce nel quadro delle costanti attività di monitoraggio e tutela dell’ambiente svolte dall’Arma dei Carabinieri, finalizzate, tra l’altro, a contrastare condotte illecite che degradano il territorio garantendo la salvaguardia della salute pubblica e della bellezza del paesaggio locale.
(Unioneonline)