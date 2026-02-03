Stava verificando se sul tetto ci fosse un buco che provocava un’infiltrazione d'acqua, quando una porzione di tetto è crollata, inghiottendolo.

Tragedia nel pomeriggio a Narcao nel Sulcis dove un anziano, Alfonso Fanutza, di 80 anni ha perso la vita. L'80enne ha fatto un volo di circa quattro metri cadendo all'interno dell'abitazione. Quando un parente, poco dopo, si è accorto di quanto era accaduto ha dato l'allarme.

Sul posto sono arrivati gli agenti della polizia locale, i carabinieri e il 118. Purtroppo i medici non hanno potuto far altro che constatare il decesso.

