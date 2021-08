Nuovo avvistamento di una tartaruga marina morta nelle coste del Sulcis Iglesiente. È il secondo in una settimana.

Una tartaruga della specie caretta caretta è stata individuata da una bagnante, Sonia Corona di Portoscuso, mentre effettuava una passeggiata lungo il litorale di Sa Punta 'e S'Alliga nel Comune di Portoscuso.

L'animale, in avanzato stato di decomposizione, era incastrato in mezzo ai rami e alle radici di alcuni alberi che crescono sulla battigia.

Lungo circa un metro, presenterebbe un trauma sul lato destro del carapace e non si esclude che possa trattarsi della stessa testuggine avvistata la settimana scorsa a largo di Capo Altano.

Le tartarughe caretta caretta, benché siano abbastanza diffuse nel Mediterraneo, sono considerate come specie a rischio di estinzione.

© Riproduzione riservata