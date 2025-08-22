I Carabinieri della Stazione di Iglesias hanno dato esecuzione a un’ordinanza che impone a un 41enne disoccupato del posto, già noto alle forze di polizia, il divieto di avvicinamento e l’allontanamento dalla casa familiare e dai luoghi abitualmente frequentati dalla madre.

Il provvedimento è scaturito dopo un’indagine avviata in seguito alla denuncia della donna, che si è rivolta ai militari raccontando anni di offese, minacce e aggressioni fisiche da parte del figlio convivente.

Gli uomini dell’Arma e l’Autorità giudiziaria hanno così fatto scattare la procedura del Codice Rosso, predisponendo le misure a tutela della vittima, che nel frattempo aveva trovato un riparo temporaneo.

Poi sono stati emessi i provvedimenti nei confronti dell’uomo, per impedire qualsiasi ulteriore contatto tra lui e la madre.

(Unioneonline)

