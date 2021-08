Il gestore di un bar-pizzeria di Carbonia è stato arrestato ieri sera dai carabinieri della Stazione di Teulada e della locale Compagnia.

Perquisito all’interno del suo locale, aveva nel marsupio settle grammi di cocaina suddivisi in 18 dosi e 265 euro in contanti suddivisi in banconote di vario taglio.

Ad insospettire i militari è stato l’atteggiamento molto sospetto e ambiguo del 49enne.

La perquisizione è stata poi estesa al domicilio dell’uomo, dove sono stati trovati altri 0,3 grammi di cocaina e 35 cartucce detenute illegalmente.

L'uomo, tratto in arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, è finito ai domiciliari. L'arresto è stato convalidato questa mattina.

(Unioneonline/L)

© Riproduzione riservata