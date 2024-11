Il silo squarciato, le acque acide che erano all’interno riversate ovunque, fino alle batterie al litio depositato a decine lì accanto.

C’è chi parla di strage sfiorata in riferimento all’incidente avvenuto mercoledì scorso all’interno della centrale Enel di Portovesme. Per fortuna si è registrato solo l’infortunio non grave di un lavoratore che si trovava nelle vicinanze, a bordo di un mezzo. Ma il video amatoriale che pubblichiamo rivela uno scenario che lascia intendere possibili conseguenze ben peggiori.

Le batterie, stando a quanto si apprende – alcune sono state ribaltate – sono state spostate successivamente all’evento. Mentre l’eventuale danno ambientale è ancora tutto da quantificare.

All’indomani dell’incidente i sindacati avevano proclamato lo sciopero: «Solo per un caso puramente fortuito non stiamo parlando dell'ennesima tragedia sul lavoro», avevano attaccato le segreterie territoriali di Fiom, Fsm e Uilm, «riteniamo gravissimo quanto avvenuto e invitano le autorità e le istituzioni competenti a dar luogo alle dovute verifiche e controlli previsti, chiamando l'Enel alle proprie responsabilità».

Sulla vicenda sembrava essere calato il silenzio. Finora.

