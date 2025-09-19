Cambio di guardia al comando della Scuola Allievi Carabinieri della caserma “Trieste” di Iglesias. Questa mattina, dopo tre anni di incarico, il colonnello Giulio Duranti ha ceduto il posto al collega, colonnello Saverio Ceglie.

La permanenza del nuovo comandante sull’isola non è recente: Ceglie è stato comandante provinciale a Nuoro fino al 2017 e, dal 2022 al 2025, ha ricoperto il ruolo di capo di Stato maggiore della Legione Carabinieri “Sardegna”, con sede nel capoluogo regionale.

La cerimonia di insediamento si è svolta nel piazzale della caserma, alla presenza di numerose autorità regionali e locali, civili, militari e religiose.

All’evento ha preso parte anche il generale di divisione Marco Lorenzoni, comandante della Legione Allievi Carabinieri di Roma, che ha ringraziato Duranti per la dedizione, la passione e l’entusiasmo dimostrati nei tre anni di servizio a Iglesias.

