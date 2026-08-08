Carbonia, da lunedì disagi per il conferimento della plasticaL’impianto di raccolta di Isili è saturo
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Emergenza raccolta della plastica a Carbonia: a causa della crisi che sta interessando a livello nazionale e regionale il settore del riciclo della plastica, la raccolta domiciliare della plastica a Carbonia potrebbe essere sospesa da lunedì 10 agosto.
Lo segnala la stessa amministrazione municipale di Carbonia. Il problema non riguarda il servizio di raccolta locale, ma la saturazione degli impianti di stoccaggio. Finora Carbonia ha conferito la plastica presso l'impianto di Isili, che dal 10 agosto non sarà più in grado di accettare ulteriori conferimenti.
Il Comune, insieme alla Regione, sta cercando soluzioni alternative. Al momento lo stop non è ancora definitivo.