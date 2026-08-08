Paura nel primo pomeriggio intorno alle 13, in via Cappuccini a Iglesias, fronte Parco delle Rimembranze, dove una Fiat Multipla, per cause ancora da accertare, è uscita di strada andando a schiantarsi contro un albero. Nell'impatto, la vettura si è ribaltata sull'asfalto.

Fortunatamente, il tratto di marciapiede interessato dall'incidente in quel momento era privo di passanti e nessun altro veicolo è rimasto coinvolto. Il conducente della Multipla è rimasto illeso. Danni, invece, per l'auto, che ha riportato alcune conseguenze a seguito dell'impatto. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti il distaccamento dei Vigili del fuoco di Iglesias e un'ambulanza medicalizzata.

Restano da chiarire le cause esatte dell'incidente. Secondo le prime informazioni, ancora da verificare, la vettura sarebbe arrivata dalla rotonda a velocità sostenuta, prima di perdere il controllo e finire contro l'albero. L'episodio avrebbe potuto avere conseguenze ben più gravi, considerato il ribaltamento della vettura e la presenza di una strada aperta al transito.

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