Superlavoro per soccorsi e forze dell'ordine oggi a Domusnovas dove già si piangeva la scomparsa di Guido Pintus, muratore 78enne trovato morto (per cause naturali) ieri sera nelle campagne del paese.

In mattinata è scattato l'allarme nella comunità alloggio "Solidarietà" per l'allontanamento di un 63enne di Villamassargia, affetto da problemi psichici e affidato ad un amministratore di sostegno. Lo staff della comunità (gestita da una cooperativa) ha avvisato l'anziana madre per poi cercarlo nei paraggi della struttura ed estendere le ricerche in tutto il paese mobilitando anche la protezione civile, alcune associazioni ed infine i carabinieri.

Le ricerche non hanno dato esito fino alle 14.30 quando una telefonata ha svelato che l'uomo aveva raggiunto Villamassargia a piedi e si trovava a casa di un conoscente. Scosso ma in buone condizioni di salute il 63enne ha fatto capire di voler raggiungere l'anziana madre che in questo periodo soffre di vari problemi di salute.

«Ci ha fatto prendere un bello spavento - afferma Maria Gesualda Pierazzi, direttrice della cooperativa - ma per fortuna tutto si è concluso per il meglio. Al nostro ospite era stato promesso che per le feste avrebbe potuto rivedere la madre e stamattina, approfittando di un attimo di libertà, si è dileguato per raggiungerla». Nel pomeriggio la direttrice era attesa nella caserma dei carabinieri per le procedure di ri-affido dell'uomo.

L'ambulanza del 118 e l'elisoccorso atterrato in via Foscolo per soccorrere un'anziana colpita da ictus (L'Unione Sarda - Farris)

Intorno alle 14 è scattato un ulteriore allarme per una donna colpita da ictus. La centrale del 118 ha allertato l'elisoccorso per abbreviare i tempi di soccorso dell'anziana ma, atteso dapprima nell'impianto sportivo Paolo Putzolu, il mezzo ha preferito atterrare in uno spiazzo verde a poca distanza dall'abitazione della donna, in via Bruno Buozzi. Trasportata fin là da un'ambulanza, l’anziana è stata presa in carico dal personale dell'elisoccorso e trasportata d'urgenza al Brotzu di Cagliari.

In entrambi i casi la sindaca Isangela Mascia ha seguito ogni fase dei soccorsi.

