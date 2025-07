Brutto incidente nella tarda serata di ieri a Carbonia. Per cause da accertare una moto Kawasaki e una Opel Antara si sono scontrate in via Nazionale, precisamente nell’incrocio di Sirai, nel tratto urbano della statale 126.

A riportare la peggio il giovane che viaggiava a bordo della moto, soccorso dal personale della Solky e trasportato in codice rosso al vicino ospedale Sirai.

Avrebbe riportato importanti contusioni, ma non sarebbe in pericolo di vita.

Sul posto sono arrivati i carabinieri del nucleo radiomobile che hanno effettuato i rilievi e accertato le cause del sinistro. .

