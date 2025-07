Intervento dei carabinieri questa mattina a Musei, dove un ventunenne, disoccupato e incensurato, è stato arrestato con l’accusa di maltrattamenti in famiglia.

L’arrivo dei militari nell’abitazione del giovane, nel centro cittadino, dopo una richiesta di soccorso al 112.

Sul posto i militari hanno trovato la madre del giovane, una quarantacinquenne, che ha riferito di essere stata appena aggredita fisicamente e minacciata di morte dal figlio. Quest’ultimo, ancora all’interno della casa e in forte stato di alterazione, avrebbe anche danneggiato alcuni arredi.

Alla presenza dei militari, il giovane ha continuato a tenere un comportamento ostile, tanto da rendere necessario un immediato accompagnamento in caserma per evitare ulteriori conseguenze. Ultimate le formalità di rito, l’uomo è stato dichiarato in stato di arresto e portato in carcere a Uta, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

