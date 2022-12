L'ennesima scampagnata in cerca di legna da ardere gli è, purtroppo, risultata fatale. Domusnovas piange Guido Pintus, muratore settantottenne che ieri sera non aveva fatto ritorno a casa dopo la solita escursione nelle campagne del paese che amava tanto. A ritrovarlo dopo una ricerca di circa un'ora il nipote Emiliano ed alcuni conoscenti che ieri, intorno alle 20.15, avevano dato l'allarme non vedendolo rientrare all'imbrunire come era solito fare.

Il 78enne aveva raggiunto in auto la località montana di Perd e Cerbu, dove poi è stato trovato accasciato, probabilmente a causa di un malore.

Chi lo cercava ha poi allertato i carabinieri della stazione locale i quali hanno poi fatto intervenire un medico legale che ha accertato il decesso dell'uomo per cause naturali.

I funerali si terranno lunedì 26 dicembre, alle 15.30, a Domusnovas ma il feretro verrà poi cremato ad Olbia mercoledì 28. Celibe, nell'agosto del 2015 il 78enne aveva perso tragicamente l'unico fratello Attilio, investito da un'auto durante una escursione in bici sulla statale 126, nella frazione di Bindua, alle porte di Iglesias.

«Dispiace tantissimo, - dice l'ex sindaco ed ora consigliere di minoranza Massimo Ventura - è una tragedia imprevista che colpisce tutti. Guido era un grande amante della campagna, una persona alla mano conosciuta da tutti a Domusnovas. Ci mancherà».

