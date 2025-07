Nelle prime ore di oggi, intorno alle 4:40, una donna è rimasta coinvolta in un incidente stradale autonomo sulla strada Statale 130, al chilometro 46,600 in direzione Iglesias. Per motivi ancora da chiarire, la conducente ha perso il controllo del proprio veicolo, finendo fuori strada.

Sul posto è intervenuta tempestivamente la squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Iglesias, che ha estratto la donna dall’abitacolo e ha consegnato la paziente alle cure del personale medico del Servizio Territoriale di Emergenza. La donna è stata trasferita con codice giallo all’ospedale Sirai di Carbonia.

I vigili del fuoco hanno provveduto inoltre a mettere in sicurezza il veicolo e la carreggiata. Sul luogo dell’incidente sono intervenute anche le forze dell’ordine per i rilievi di legge e una squadra Anas per la sistemazione della sede stradale. Le cause dell’incidente sono ancora in fase di accertamento.

(Unioneonline/Fr.Me.)

© Riproduzione riservata