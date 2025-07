A Cortoghiana, gli agenti della Polizia di Stato hanno arrestato un 37enne con l’ipotesi di reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, è stato fermato mercoledì scorso dagli uomini del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Iglesias e Carbonia, mentre transitava nel centro della frazione di Carbonia in sella alla sua bicicletta.

Nonostante la perquisizione personale abbia dato esito negativo, il suo atteggiamento nervoso ha insospettito gli agenti, che hanno deciso di procedere con una perquisizione domiciliare. Nell’abitazione sono stati rinvenuti 29 grammi di hashish, un coltello a serramanico intriso della stessa sostanza, materiale per il confezionamento delle dosi e 485 euro in contanti, ritenuti presumibilmente provento dell’attività di spaccio.

Il 37enne è stato quindi arrestato in flagranza per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. In seguito all’udienza di convalida, svoltasi ieri mattina, il Gip ha convalidato l’arresto senza disporre alcuna misura cautelare.

