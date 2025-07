Bottiglie di vetro infrante, rifiuti di ogni genere, odori insopportabili: continua a non esserci pace per alcune scalinate di Carbonia che dal centro si connetteno alle zone circostanti a sud della città. E nonostante i ripetuti interventi dei volontari o dei residenti delle zone interessate, la situazione di degrado si ripresenta ciclicamente.

Accade per la scalinata che da piazza Ciusa, sede di portici commerciali, del mercato civico e del mercatino del sabato si congiunge a via Lucania, e stessa scena nelle scalinate che da piazza Berlinguer scendono verso via 18 Dicembre.

Da un lato i residenti condannano i continui fenomeni di inciviltà, che vede per lo più coinvolti i giovani soprattutto la notte, dall'altro si interrogano su chi competa l'opera costante di pulizia di queste aree dimenticate della città.

© Riproduzione riservata