Ketamina, Mdma in cristalli e pasticche, cocaina rosa. È quanto trovato dai Carabinieri del Nucleo Investigativo di Cagliari nell’abitazione di un 43enne residente a Tratalias, già noto alle forze dell’ordine. L’uomo è stato arrestato con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio.

Il blitz, come si legge in un comunicato dei carabinieri, è scattato dopo un’attività investigativa basata su fonti confidenziali e servizi di osservazione sul territorio. Durante la perquisizione domiciliare, i militari hanno sequestrato 17 grammi di MDMA in cristalli, 10 pastiglie della stessa sostanza, 17 grammi di ketamina, 2,12 grammi di “cocaina rosa” e una dose di cocaina. In casa sono stati trovati anche bilancini di precisione, materiale per il confezionamento delle dosi e 3.200 euro in contanti, ritenuti frutto dell’attività illecita.

Al termine delle formalità di rito, il 43enne è stato posto agli arresti domiciliari, in attesa del rito direttissimo fissato per oggi.

