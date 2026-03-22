Grave incidente tra due auto sulla Statale 126 per Sant’Antioco, al chilometro 2,5. A bordo di una Dacia viaggiavano tre persone, un uomo e due donne, mentre su una Fiat si trovava il solo conducente.

L’allarme è scattato poco prima delle 15, sul posto sono arrivate le ambulanze del 118.

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Il bilancio è di quattro feriti: a riportare le conseguenze peggiori una donna di 72 anni, portato con l’elisoccorso al Brotzu e poi trasferita al Santissima Trinità. Un altro giovane è stato ricoverato al Policlinico in codice rosso. 

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Sono intervenuti anche i vigili del fuoco per mettere in sicurezza la strada, mentre le forze dell’ordine stanno ricostruendo la dinamica dello scontro.

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