Schianto tra due auto sulla 126: quattro feriti, due graviUna donna soccorsa con l’elicottero dell’Areus e trasferita a Cagliari. Un giovane portato al Policlinico
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Grave incidente tra due auto sulla Statale 126 per Sant’Antioco, al chilometro 2,5. A bordo di una Dacia viaggiavano tre persone, un uomo e due donne, mentre su una Fiat si trovava il solo conducente.
L’allarme è scattato poco prima delle 15, sul posto sono arrivate le ambulanze del 118.
Il bilancio è di quattro feriti: a riportare le conseguenze peggiori una donna di 72 anni, portato con l’elisoccorso al Brotzu e poi trasferita al Santissima Trinità. Un altro giovane è stato ricoverato al Policlinico in codice rosso.
Sono intervenuti anche i vigili del fuoco per mettere in sicurezza la strada, mentre le forze dell’ordine stanno ricostruendo la dinamica dello scontro.