Incidente mortale sulla SS 126 all’altezza di San Giovanni Suergiu nel rettilineo tra i due accessi principali del paese dove per cause da accertare un uomo di circa 70 anni di cui ancora non si conoscono le generalità ha perso la vita a seguito dello scontro tra il suo Fiat Doblò e una Peugeot Partner Tepee.

Sul posto i vigili del fuoco del distaccamento di Carbonia, il 118 della Misericordia di San Giovanni Suergiu, l'ambulanza medicalizzata del Sirai e i carabinieri di San Giovanni Suergiu per accertare le cause ed effettuare i rilievi.

Ferito anche il conducente della Peugeot che è stato trasportato all'ospedale Sirai.

Sul luogo dell’incidente si sono registrati grossi rallentamenti visto che la strada collega Carbonia con l'isola di Sant'Antioco.

