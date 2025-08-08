Ricerche in corso per un'imbarcazione con 11 migranti a bordo, segnalata come in avaria nelle acque davanti a Capo Sperone, nell'isola di Sant'Antioco.

La macchina dei soccorsi si è avviata a seguito della segnalazione da parte di altri migranti, individuati dalla compagnia barracellare nelle acque del Sulcis e interrogati dai carabinieri, hanno detto di aver viaggiato con un'altra imbarcazione, che hanno poi perso di vista.

Sul posto mezzi aerei con un elicottero della Guardia costiera, decollato da Decimomannu, due della guardia di finanza e una motovedetta sempre della Guardia costiera, che hanno perlustrato tutta la zona. Le ricerche per il momento sono ancora senza esito.

