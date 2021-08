Tre cuccioli di cane trovati abbandonati a Sant'Anna Arresi sono stati salvati grazie all'intervento della polizia municipale.

Alcuni turisti tedeschi in vacanza a Porto Pino hanno ritrovato 3 cuccioli abbandonati nei pressi della località balneare.

Un'altra immagine dei cuccioli (foto Giuliano Usai)

Ad intervenire sul luogo sono stati i vigili urbani di Sant'Anna arresi, allertati telefonicamente dai vacanzieri preoccupati per la sorte dei piccoli animali.

I tre cagnetti, nati da pochissimi giorni e quindi non ancora autosufficienti, sono stati temporaneamente affidati ad una volontaria che gestisce in proprio il rifugio "I randagini" di Santadi.

I cuccioli, una volta svezzati, saranno dati in adozione, non prima di essere inseriti nell'anagrafe canina di zona.

