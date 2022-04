Ha preso a bastonate l’auto di un compaesano, un operaio 42enne, contro il quale aveva di recente posto in essere, presumibilmente per dissidi di vicinato, anche atteggiamenti persecutori, consistenti in pedinamenti, ingiurie e minacce.

Per questo un 33enne di Carloforte, disoccupato e con precedenti di polizia, è stato arrestato nella notte dai carabinieri della stazione locale.

All’uomo, processato per direttissima, è stato concesso il rinvio per termini a difesa.

(Unioneonline/v.l.)I

