Un turista del Nord Italia ha accusato un malore mentre nuotava nelle acque antistanti la spiaggia di Coa Quaddus, a Sant’Antioco.

Provvidenziale l’intervento del bagnino della protezione civile "Assosulcis" e di alcuni ragazzi presenti sulla spiaggia, che lo hanno aiutato a raggiungere la riva e a ricevere i primi soccorsi.

Il turista è stato stabilizzato sul posto dal personale dell’elisoccorso e successivamente trasportato d’urgenza all’ospedale Santissima Trinità di Cagliari. Era in vacanza a Calasetta e ha riferito ai soccorritori di avere già sofferto in passato di problemi respiratori. Sul posto anche la Polizia Locale e i barracelli per gestire le operazioni di soccorso e il traffico. Stefano Garau

