Nella scorsa notte, i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Iglesias sono intervenuti nel centro cittadino di Portoscuso, a seguito di una richiesta che segnalava una violenta lite in corso all’interno di un’abitazione privata.

Arrivati sul posto, i militari hanno trovato un 30enne disoccupato, residente a Portoscuso e già noto alle forze dell’ordine, in forte stato di agitazione. L’uomo aveva distrutto numerosi arredi e mobili della casa, rivolgendo gravi minacce alla madre pensionata.

La donna è stata ascoltata dai Carabinieri ai quali ha riferito di aver subito in passato altri episodi di violenza mai denunciati prima. I Carabinieri hanno quindi proceduto all’arresto dell’individuo, trasferendolo nel carcere di Uta.

(Unioneonline/ n.s.)

