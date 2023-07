Si è disormeggiata forse a causa delle forti raffiche di vento che si sono abbattute ieri sera sulle zone meridionali della Sardegna la barca a vela che ieri sera è affondata dopo essersi incagliata sugli scogli dell’isolotto davanti a Tuerredda, sulla costa di Teulada.

L’allarme è scattato ieri sera intorno alle 20,30, quando i militari della Capitaneria si sono resi conto della presenza di un natante in difficoltà. Sul posto, quando ormai era buio, sono arrivati anche i sub del nucleo sommozzatori dei vigili del fuoco da Cagliari. Ma le condizioni meteo erano proibitive per tentare un avvicinamento via mare. In quei momenti concitati non era chiaro nemmeno se a bordo ci fosse qualcuno o se si dovesse fare i conti con dei dispersi.

Identificata la barca, si è poi scoperto che il proprietario si trovava a terra. Il relitto dell’imbarcazione oggi era ancora lì, in attesa del ritorno di condizioni meteomarine favorevoli per il recupero.

