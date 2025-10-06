C’è anche il sequestro di persona tra i reati contestati nell’inchiesta coordinata dalla Dda di Cagliari che stamattina ha smantellato due organizzazioni criminali specializzate nel traffico di droga.

Un rapimento effettuato da alcuni componenti della banda il 3 aprile del 2023 a Sant’Anna Arresi.

Vittima del sequestro un affiliato di una delle due bande, che venne rilasciato dopo nove ore. Il motivo? Un carico di droga intercettato dalle forze dell’ordine che aveva fatto infuriare i malviventi, che hanno rapito il responsabile per chiedergli conto.

Nel corso delle indagini i carabinieri sono riusciti ad individuare gli autori del sequestro.

L’episodio rivela la pericolosità delle due bande smantellate oggi, pronte a tutto per portare a termine i loro piani criminali. Come dimostrano le numerose armi sequestrate, anche da guerra. 

Video di Francesco Pinna

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata